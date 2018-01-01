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    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»

    Популярная украинская певица Ирина Федишин призналась, что готова собрать аншлаг в главном концертном зале Киева.
    Украинская певица Ирина Федишин, которую в шутку называют «Винником в юбке», в откровенном интервью «Главкому» рассказала, с чем связана ее активная экспансия со Львова на Восток. «Просто настал момент, появились и желание, и возможность сделать концерт в Киеве. Артист должен постоянно расти, работать над собой,
    • Сьогодні, 08:50
    • Розсилка
    Ирина Федишин
    Ирина Федишин

    Популярная украинская певица Ирина Федишин призналась, что готова собрать аншлаг в главном концертном зале Киева.

    Украинская певица Ирина Федишин, которую в шутку называют «Винником в юбке», в откровенном интервью «Главкому» рассказала, с чем связана ее активная экспансия со Львова на Восток.

    «Просто настал момент, появились и желание, и возможность сделать концерт в Киеве. Артист должен постоянно расти, работать над собой, необходимо психологически быть готовым к популярности, уметь общаться со зрителем и делать концерты в больших залах. В какой-то момент я почувствовала, что готова давать концерты в Киеве и по всей Украине», - отметила певица.

    Также артистка призналась, почему после трех аншлагов в Октябрьском дворце, до сих пор не «замахнулась» на одну из самых престижных площадок Киева - Дворец «Украина». 

    «Это были мои первые концерты в Киеве. И этими вопросами занималась моя команда. Концерты ответственные: везем профессиональный звук, свет, экраны, есть ди-джей, шоу-балет. И это все огромные расходы. Есть определенные финансовые риски. Поэтому я переживала, как все пройдет. Подводя итоги, могу сказать, что все мои концерты в Киеве прошли с аншлагами, билеты очень быстро распродавались. Теперь можно брать и Дворец «Украина»!», - заявила артистка.

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    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»
    Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»

    Напомним, что один из киевских концертов Ирины Федишин пытались сорвать. Неизвестные ножом перерезали кабель центрального экрана и он перестал работать. По словам певицы, команда еще не выяснила, кто стоит за попыткой срыва концерта.

    Полное интервью Ирины Федишин читайте здесь.

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