Ирина Федишин «замахнулась» на Дворец «Украина»

Популярная украинская певица Ирина Федишин призналась, что готова собрать аншлаг в главном концертном зале Киева.

Украинская певица Ирина Федишин, которую в шутку называют «Винником в юбке», в откровенном интервью «Главкому» рассказала, с чем связана ее активная экспансия со Львова на Восток. «Просто настал момент, появились и желание, и возможность сделать концерт в Киеве. Артист должен постоянно расти, работать над собой,



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Ирина Федишин

Популярная украинская певица Ирина Федишин призналась, что готова собрать аншлаг в главном концертном зале Киева.

Украинская певица Ирина Федишин, которую в шутку называют «Винником в юбке», в откровенном интервью «Главкому» рассказала, с чем связана ее активная экспансия со Львова на Восток.

«Просто настал момент, появились и желание, и возможность сделать концерт в Киеве. Артист должен постоянно расти, работать над собой, необходимо психологически быть готовым к популярности, уметь общаться со зрителем и делать концерты в больших залах. В какой-то момент я почувствовала, что готова давать концерты в Киеве и по всей Украине», - отметила певица.

Также артистка призналась, почему после трех аншлагов в Октябрьском дворце, до сих пор не «замахнулась» на одну из самых престижных площадок Киева - Дворец «Украина».

«Это были мои первые концерты в Киеве. И этими вопросами занималась моя команда. Концерты ответственные: везем профессиональный звук, свет, экраны, есть ди-джей, шоу-балет. И это все огромные расходы. Есть определенные финансовые риски. Поэтому я переживала, как все пройдет. Подводя итоги, могу сказать, что все мои концерты в Киеве прошли с аншлагами, билеты очень быстро распродавались. Теперь можно брать и Дворец «Украина»!», - заявила артистка.

Напомним, что один из киевских концертов Ирины Федишин пытались сорвать. Неизвестные ножом перерезали кабель центрального экрана и он перестал работать. По словам певицы, команда еще не выяснила, кто стоит за попыткой срыва концерта.

Полное интервью Ирины Федишин читайте здесь.