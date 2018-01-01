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    Продюсер Ирины Федишин: У меня самый дешевый артист в Украине

    Супруг и продюсер популярной украинской артистки Ирины Федишин сделал сенсационное заявление
    В откровенном интервью «Главкому» Виталий Човнык признался, что гонорар Ирины Федишин – один из самых низких в украинскому шоу-бизнесе. «Я могу сказать прямо. У меня самый дешевый артист в Украине. Артист с самым низким гонораром и самым простым райдером. Но это артист, который собирает наибольшее количество залов в стране
    • Сьогодні, 18:11
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    Ирина Федишин и Виталий Човнык
    Ирина Федишин и Виталий Човнык

    Супруг и продюсер популярной украинской артистки Ирины Федишин сделал сенсационное заявление

    В откровенном интервью «Главкому» Виталий Човнык признался, что гонорар Ирины Федишин – один из самых низких в украинскому шоу-бизнесе.

    «Я могу сказать прямо. У меня самый дешевый артист в Украине. Артист с самым низким гонораром и самым простым райдером. Но это артист, который собирает наибольшее количество залов в стране и которого я считаю, если не «номером один», то очень близким к этому», - признался  Виталий.


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    Кадр из видеоклипа Ирины Федишин «Як я тебе люблю»

    Также продюсер певицы отметил, что украинский шоу-бизнес изменился.

    «Мы меняем те неписаные правила шоу-бизнеса, когда ты должен иметь немалые деньги, чтобы раскрутиться. Это – неправда. Ты должен иметь талант! Когда ты должен иметь покровителя, именитого продюсера. Это тоже неправда. Что ты должна показывать, что ты одна, у тебя нет мужа и семьи, иначе на твои концерты не будут приходить парни. Это тоже неправда. Что нужно крутить клипы на суперпопулярных каналах, чтобы стать известным. Нет! Федишин поэтому и называют феноменом, потому что она переломала все эти правила. Она идет другим путем»,- заявил Виталий Човник.

    Полное интервью Ирины Федишин и ее супруга Виталия Човника читайте здесь.

     

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