Продюсер Ирины Федишин: У меня самый дешевый артист в Украине

Супруг и продюсер популярной украинской артистки Ирины Федишин сделал сенсационное заявление

В откровенном интервью «Главкому» Виталий Човнык признался, что гонорар Ирины Федишин – один из самых низких в украинскому шоу-бизнесе. «Я могу сказать прямо. У меня самый дешевый артист в Украине. Артист с самым низким гонораром и самым простым райдером. Но это артист, который собирает наибольшее количество залов в стране



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Ирина Федишин и Виталий Човнык

Супруг и продюсер популярной украинской артистки Ирины Федишин сделал сенсационное заявление

В откровенном интервью «Главкому» Виталий Човнык признался, что гонорар Ирины Федишин – один из самых низких в украинскому шоу-бизнесе.

«Я могу сказать прямо. У меня самый дешевый артист в Украине. Артист с самым низким гонораром и самым простым райдером. Но это артист, который собирает наибольшее количество залов в стране и которого я считаю, если не «номером один», то очень близким к этому», - признался Виталий.





Кадр из видеоклипа Ирины Федишин «Як я тебе люблю»

Также продюсер певицы отметил, что украинский шоу-бизнес изменился.

«Мы меняем те неписаные правила шоу-бизнеса, когда ты должен иметь немалые деньги, чтобы раскрутиться. Это – неправда. Ты должен иметь талант! Когда ты должен иметь покровителя, именитого продюсера. Это тоже неправда. Что ты должна показывать, что ты одна, у тебя нет мужа и семьи, иначе на твои концерты не будут приходить парни. Это тоже неправда. Что нужно крутить клипы на суперпопулярных каналах, чтобы стать известным. Нет! Федишин поэтому и называют феноменом, потому что она переломала все эти правила. Она идет другим путем»,- заявил Виталий Човник.

Полное интервью Ирины Федишин и ее супруга Виталия Човника читайте здесь.