Ирина Федишин рассказала, как пытались сорвать ее концерт в Киеве
- Сьогодні, 10:19
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Украинская певица, которая дала за прошлый год более 120 концертов, рассказала, что ее киевский концерт оказался под угрозой срыва
Украинская певица Ирина Федишин рассказала в эксклюзивном интервью «Главкому», что киевский концерт пытались сорвать неизвестные.
«Знаете, я верю, что всем руководит Господь.. Вот как оно должно быть - так и будет. Иногда я анализирую, что происходит в моей жизни. Мы делаем сложные проекты, важные концерты, это огромная ответственность и есть множество моментов, когда можно запороть выступление... Даже киевский концерт нам пытались сорвать! Четыре песни не работал центральный экран, он просто отказал. А это был прямой эфир! Никто не понимал, в чем дело, началась паника. Мы быстро собрали совещание и думали, что делать. И техники нашли повреждения. Оказалось, что просто кто-то специально перерезал ножом центральный кабель. Техники этот кабель запаяли, за четыре песни все было восстановлено, и экран заработал. Поэтому я верю, что все происходит с Божьей помощью», - отметила певица.
По словам певицы, пока команда точно не выяснила, кто стоит за попыткой срыва концерта. Также артистка уточнила, что такое ЧП случилось впервые.
Полное интервью Ирины Федишин читайте здесь.