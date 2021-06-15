Ирина Билык заинтриговала поклонников ответом на вопрос о новом замужестве

Соответствующая публикация появилась в Instagram знаменитости

Известная украинская исполнительница Ирина Билык призналась, что не знает, выйдет ли она замуж еще раз. На вопрос подписчиков о замужестве звезда ответила «поживем-увидим».

Соответствующая публикация появилась в Instagram знаменитости. Она решила уделить поклонникам время, предложив им позадавать интересующие их вопросы.

Певица также прикрепила архивное фото, на котором позировала в обтягивающем платье, галстуке и стильном головном уборе.

Отметим, что не так давно Билык сообщила, что разводится со своим пятым супругом Асланом Ахмадовым. В браке у них появился сын – Табриз Аслан оглы Ахмадов.

«Мы с Асланом расстаемся. Инициатором была я. А что еще делать – Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит. «Она звездочка моя, она одинокая» – как-то так…», – объяснила причину развода артистка.

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.