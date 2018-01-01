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    Приходько о скандальном ролике Порошенко: Я подаю в суд

    Кадры с певицей были незаконно использованы в предвыборном видео
    После того, как в сети появился предвыборный ролик президента Петра Порошенко, в котором фигурирует певица Анастасия Приходько, артистка возмутилась, что не давала согласия на участие в этом видео, пишет «Главком». Как заявила артистка, она снялась для социального ролика по просьбе министра культуры Евгения Нищука. Однако в результате
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 21:26
    • Розсилка
    Анастасия Приходько
    Анастасия Приходько

    Кадры с певицей были незаконно использованы в предвыборном видео

    После того, как в сети появился предвыборный ролик президента Петра Порошенко, в котором фигурирует певица Анастасия Приходько, артистка возмутилась, что не давала согласия на участие в этом видео, пишет «Главком».

    Как заявила артистка, она снялась для социального ролика по просьбе министра культуры Евгения Нищука. Однако в результате эти кадры были использованы в предвыборных целях. После этого в министерстве культуры пояснили ситуацию. Однако позиция ведомства еще больше возмутила певицу.

    «Я шокирована ситуацией, которая произошла вокруг агитационного ролика господина Петра Порошенко. Сейчас я вместе с моим адвокатом готовим официальные обращения к предвыборной команды Президента с целью выяснения круга лиц, причастных к нарушению моих прав, и последующего обращения в суд», - заявила Приходько в Facebook.

    Также она добавила, что планирует опровергнуть заявление министерства культуры. «После подготовки всех необходимых документов я обязательно отвечу на официальную позицию Министра культуры. И предоставлю доказательства в ее опровержение», - говорит артистка.

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