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    Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу

    Поклонники считают, что артистка откорректировала форму носа
    Подписчики популярной украинской певицы Ирины Билык рассмотрели перемены во внешности своего кумира. В комментариях под ее новыми снимками в Instagram артистку спрашивают о том, не обращалась ли она в последнее время к услугам пластического хирурга, пишет «Главком». «А что с носом? Снова пластика?» - написал один из
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 15:16
    • Розсилка
    Ирина Билык
    Ирина Билык

    Поклонники считают, что артистка откорректировала форму носа

    Подписчики популярной украинской певицы Ирины Билык рассмотрели перемены во внешности своего кумира. В комментариях под ее новыми снимками в Instagram артистку спрашивают о том, не обращалась ли она в последнее время к услугам пластического хирурга, пишет «Главком».

    «А что с носом? Снова пластика?» - написал один из пользователей под ником iuliko_iuliko.

    Объектом обсуждения стали фото с ее выступлений в рамках всеукраинского концертного тура «Без грима. Лучшее. О любви». В его рамках Билык исполняет свои лучшие хиты за 30-летнюю творческую карьеру.

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    Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу
    Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу
    Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу
    Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу
    Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу
    Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу
    Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу
    Ирину Билык заподозрили в пластической операции на носу

    Выступления певицы проходят в 33 городах страны. Они будут проходить в течение двух месяцев.

    Как сообщалось ранее, радикально настроенные активисты намерены сорвать выступление Билык во Львове, которое она запланировала в рамках своего всеукраинского концертного тура на 6 марта. В ответ на это артистка рассказала о том, как перечисляет на благотворительность часть средств, заработанных на собственных шоу.

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