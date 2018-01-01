Вера Брежнева выпустила новый соблазнительный клип

Артистка позирует перед объективом в эффектных обтягивающих нарядах

Экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева представила клип на свою новую песню «Ты мой человек». В клипе 36-летняя певица сменила несколько ярких и соблазнительных образов. «Весна пришла раньше!», – написала артистка на своей странице в социальной сети, опубликовав фрагмент из музыкального видео, сообщает

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Вера Брежнева

Артистка позирует перед объективом в эффектных обтягивающих нарядах

Экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева представила клип на свою новую песню «Ты мой человек». В клипе 36-летняя певица сменила несколько ярких и соблазнительных образов. «Весна пришла раньше!», – написала артистка на своей странице в социальной сети, опубликовав фрагмент из музыкального видео, сообщает «Главком».

Автором слов и музыки стал супруг Веры, знаменитый композитор и продюсер Константин Меладзе.

В комментариях многие поклонники высказали восторг от нового творения певицы. «Вера это так мило и прекрасно, это шикарный клип, пока смотрела улыбка не сходила с лица. Столько цветов, вы просто чудо, люблю вас!», «Нереально красивый клип. Действительно, глаз оторвать невозможно!», «Сколько же в Вас тепла, света, любви к людям, добра. Столько нежности, женственности. При этом еще есть сила. Вот где все слилось воедино. Необыкновенное сочетание. Вдохновляюще» - отмечают комментаторы.