Из экранизации Halo хотят сделать новую «Игру престолов»



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У Showtime и 343 Industries большие планы на проект

Кики Вулфкилл из компании 343 Industries сравнила будущий сериал по Halo с «Игрой престолов» — по амбициям, масштабам, атмосфере и сложности отношений между персонажами.

«Сложно найти аналогию. Мы часто обсуждаем "Игру престолов" в плане масштаба, размаха и сложности отношений. Halo в какой-то мере — политическая драма. В играх это упоминается вскользь, но в других медиа встречается чаще. Эта неоднозначность в стиле "Игры престолов" — это интересно», — сказала она.

Вулфкилл также верит в возможность избавления от «проклятия» экранизаций игр.

«Не то чтобы подобное невозможно, просто это действительно тяжело, и все до сих пор пытаются решить эту задачу. Видеоигры не отличаются каким-то особым форматом, делающим их непригодными для адаптации, просто это трудный вызов», — считает она.

Действие развернётся в XXVI веке во время конфликта человечества и инопланетян. Люди изо всех сил сражаются за выживание, но всё же сдают свои позиции на всех фронтах. Последней надеждой в этих условиях стал проект SPARTAN-II — программа создания людей со сверхспособностями. Один из них оказывается на таинственном инопланетном артефакте под названием Halo.

Главную роль в Halo сыграет Пабло Шрайбер («Американские боги», «Оранжевый — хит сезона»). Режиссёр Отто Баферст («Робин Гуд: Начало») поставит несколько эпизодов сериала. Он также выступит исполнительным продюсером проекта. Съёмки начнутся осенью в Будапеште.

Halo: Combat Evolved, создававшаяся компанией Bungie Studios, была выпущена Microsoft Game Studios в 2001 году. После этого появились четыре продолжения игры.

Джерело: Киноафиша