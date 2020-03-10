Кристина Агилера в откровенном наряде едва не оконфузилась на красной дорожке (фото)



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39-летняя Кристина Агилера выбрала провокационный образ для нового выхода в свет

Американская певица надела ультрасексуальный наряд с экстремальными разрезами.

39-летняя американская поп-звезда Кристина Агилера произвела фурор в Голливуде. Она побывала на премьере фильма «Мулан» в лос-анджелесском театре «Долби». Кристина облачилась в модное розово-красное платье из атласа. Экстремальное декольте с бантом акцентировало всеобщее внимание на пышной груди артистки. Разрез до бедра едва не оголил пикантные части ее тела.

Фанаты пришли в восторг от откровенности Агилеры. Некоторые напомнили ей о негласном правиле ковровой дорожки, которое она нарушила. «Очень смело, вы красотка!», «Ай-ай-ай, надела красное на красную ковровую дорожку, непорядок», «Слишком красива и сексуальная», «Красное на красном, конфуз или специально?», «Дерзкая! Очень яркая и вызывающе прекрасна», «Вы расцвели, какие формы!», «Вы родились, чтобы нарушать правила», — прокомментировали они.

Кристина в 1998 году записала для студии Disney саундтрек Reflection для мультфильма «Мулан». После его выхода на экраны популярность артистки резко выросла. Для фильма поп-дива перезаписала трек Reflection и исполнила новую композицию Loyal Brave True.