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    Фото

    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге

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    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    instagram/marcjacobs

    Украинская модель Саша Мельничук стала лицом кампейна SS 2020 бренда Marc Jacobs

    Американский бренд одежды Marc Jacobs снял свою новую коллекцию весна/лето 2020 в украинском Кременчуге на Полтавщине, родном городе известной модели Саши Мельничук.

    Об этом сообщается на странице бренда в Instаgram.

    «Познакомьтесь с Мельничуками. Саша Мельничук возвращается домой в Украину, город Кременчуг, чтобы воссоединиться с семьей и друзьями», — написал бренд на своей странице в Instagram.

    В фотосессии в одежде из коллекции Marc Jacobs Весна/Лето 2020 снялись сама Саша, ее младший брат Никита и их мама.

    Стоит отметить, что стилистом съемок выступила сама Саша.

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    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге
    Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге

    Саша Мельничук родилась в Кременчуге в 1993 году. Через три года она с семьей переехала в Прагу. Сейчас модель живет в Париже и работает с мировыми брендами одежды.

    мода и красота фотография модель искусство Instagram
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