Marc Jacobs снял свою новую коллекцию в Кременчуге



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instagram/marcjacobs

Украинская модель Саша Мельничук стала лицом кампейна SS 2020 бренда Marc Jacobs

Американский бренд одежды Marc Jacobs снял свою новую коллекцию весна/лето 2020 в украинском Кременчуге на Полтавщине, родном городе известной модели Саши Мельничук.

Об этом сообщается на странице бренда в Instаgram.

«Познакомьтесь с Мельничуками. Саша Мельничук возвращается домой в Украину, город Кременчуг, чтобы воссоединиться с семьей и друзьями», — написал бренд на своей странице в Instagram.

В фотосессии в одежде из коллекции Marc Jacobs Весна/Лето 2020 снялись сама Саша, ее младший брат Никита и их мама.

Стоит отметить, что стилистом съемок выступила сама Саша.

Саша Мельничук родилась в Кременчуге в 1993 году. Через три года она с семьей переехала в Прагу. Сейчас модель живет в Париже и работает с мировыми брендами одежды.