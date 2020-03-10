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    Шоу-биз

    Настя Каменских в сексуальном наряде с цепями восхитила фанатов

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    <p>32-летняя Настя Каменских призналась, что зависима от моды</p> <div></div> - Настя Каменских в сексуальном наряде с цепями восхитила фанатов

    32-летняя Настя Каменских призналась, что зависима от моды

    instagram.com/kamenskux

    Певица может примерить как образ пай-девочки, так и дерзкой красотки

    Супруга рэпера Потапа, 32-летняя поп-звезда Настя Каменских устроила фотосессию, чтобы можно было хорошенько разглядеть ее наряд. Настя эффектно позировала в черном топе, брюках в тон и укороченном бомбере с цепями.

     «Напишите, какая фотка вам нравится больше», - обратилась Каменских к фанатам. Поклонники заявили, что все три кадра великолепны. Они оставили певице массу комплиментов. Некоторые даже посетовали, что Настя не занялась профессиональным моделингом.

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    Настя Каменских в сексуальном наряде с цепями восхитила фанатов
    Настя Каменских в сексуальном наряде с цепями восхитила фанатов
    Настя Каменских в сексуальном наряде с цепями восхитила фанатов
    instagram.com/kamenskux

    «Как тут выберешь?! Все супер!», «Ты красотка нереальная», «Настя, вы просто огонь!», «Тебе бы в модели, ты так классно позируешь», «Бомбическая», «Обожаю твой стиль и как ты меняешься», «Обалденная!!!» — написали фолловеры.

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