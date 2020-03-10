Настя Каменских в сексуальном наряде с цепями восхитила фанатов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

32-летняя Настя Каменских призналась, что зависима от моды instagram.com/kamenskux

Певица может примерить как образ пай-девочки, так и дерзкой красотки

Супруга рэпера Потапа, 32-летняя поп-звезда Настя Каменских устроила фотосессию, чтобы можно было хорошенько разглядеть ее наряд. Настя эффектно позировала в черном топе, брюках в тон и укороченном бомбере с цепями.

«Напишите, какая фотка вам нравится больше», - обратилась Каменских к фанатам. Поклонники заявили, что все три кадра великолепны. Они оставили певице массу комплиментов. Некоторые даже посетовали, что Настя не занялась профессиональным моделингом.

«Как тут выберешь?! Все супер!», «Ты красотка нереальная», «Настя, вы просто огонь!», «Тебе бы в модели, ты так классно позируешь», «Бомбическая», «Обожаю твой стиль и как ты меняешься», «Обалденная!!!» — написали фолловеры.