Известная телеведущая откровенно рассказала о жизни с министром обороны Украины
Телезвезда благодарна министру за его умение разграничивать работу и семейные дела
Украинская телеведущая Юлия Зорий в интервью на YouTube-канале Dorotye впервые рассказала о знакомстве и жизни с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Звезда пожаловалась, что ее часто упрекают разницей в возрасте между влюбленными, которая составляет 22 года.
Пара познакомилась в 2017 году на вечеринке, куда Юлию привела подруга. В столице праздновали победу Джамалы на песенном конкурсе «Евровидение», где собрались политики, звезды и другие знаменитости.
Алексей почти сразу начал бороться за сердце красавицы, поэтому уже через полтора месяца она стала встречаться. В феврале 2020 года вице-премьер сделал предложение своей избраннице на яхте в Стамбуле, а уже 25 июля того же года влюбленные поженились.
Телеведущая рассказала, что вокруг их романа часто ходят грязные слухи, а бывшие знакомые и даже члены семьи Алексея подозревали ее в меркантильности. С родными любимого она нашла общий язык, поэтому сейчас ведущая дружит с детьми министра и считает их своей семьей, а сплетников исключила из окружения.
Однако, сама Юля утверждает, что полюбила Резникова за его мудрость, надежность и чувство юмора, поэтому вышла бы за него замуж даже если бы он был старше на 30 или 40 лет. Ведущей нравится, что муж может успокоить ее во время паники и решить любую проблему спокойно.
Также она благодарна Алексею за его умение разграничивать работу и семейные дела, из-за чего артистка чувствует себя нужной и желанной. По ее словам, политик всегда находит время на то, чтобы провести время вместе, уехать в лес или просто пожарить шашлыки.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины назначила бывшего министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова новым министром обороны.
Соответствующее решение поддержали 273 народных депутата.