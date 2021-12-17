Известную актрису застрелили на глазах у сына

В Мексике застрелили актрису и модель Таню Мендосу

Инцидент произошел в городе Куэрнавака, сообщает агентство EFE.

42-летняя Мендоса находилась на спортивной площадке, где ждала возвращения с тренировки своего сына. К стадиону подъехал неизвестный и открыл огонь. Актриса скончалась на месте. Кто совершил преступление пока неизвестно. Полиция ведет поиски подозреваемого.

Таня Мендоса известна ролями в фильмах «Цена твоей любви», «Безмолвный герой». «Королева юга», «Террор в музее», «24 часа на исчезновение трупа» и «100 килограммов свинца». В 2012 году она занялась музыкальной карьерой и успела записать пять альбомов.

Последний пост актриса Таня Мендоса на своей странице в Инстаграме сделала 13 декабря 2021 года. В нем она выложила фотографию мускулистого мужчины с огромным ящиком.

«Ваша посылка прибыла!! Куда мне ее засунуть?» – гласит надпись на картинке.