  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Андрей Данилко из-за одиночества решил постричься наголо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрей Данилко - Андрей Данилко из-за одиночества решил постричься наголо
    Андрей Данилко
    фото из открытых источников

    Артист рассказал, как отметил Новый год в полном одиночестве

    Андрей Данилко из тех артистов, которые привыкли встречать Новый год на сцене. Однако несколько раз выступления срывались в последний момент. В один из таких годов он остался дома, тем не менее абсолютно не расстроился из-за этого.

    «Тогда что-то было связано с организаторами, и мы не полетели. Я подумал – Слава Богу, потому что с 3 января мы улетали в большой тур по Америке. Вы знаете, мне абсолютно не было грустно или печально. Я включил телевизор, накрыл себе стол, водитель привез мне «шубу» и «оливье», приготовленные его женой. Мне казалось, что самому будет скучно встречать Новый год, а тут – вообще нормально. Не надо наряжаться, никто на тебя не смотрит. Отлично!» – рассказал Андрей Данилко в интервью каналу «Украина».

    Тогда звездный детектив телешоу «Маска» выпил бокальчик шампанского – и тут в его голову пришла идея.

    «Я решил постричься наголо. Вот просто в новогоднюю ночь пошел в ванную и «под котелок» постригся. Не знаю, что на меня нашло, но было ощущение, будто я убрал все лишнее. Знаете, когда человек стрижется, он будто лучше себя чувствовать начинает. Вот и я сбрил волосы – и почувствовал облегчение. Проснулся первого числа – все еще спят, никто никуда не ходит, никаких звонков. Посмотрел в окно на Крещатик – улица абсолютно пустая, будто все выехали. Выспался хорошо, и через несколько дней мы улетели в Америку», – поделился невероятной историей актер.

    Читайте также:

    Теги: Андрей Данилко артист Новый год актер шоу-бизнес водитель Крещатик волосы
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Андрей Данилко из-за одиночества решил постричься наголо