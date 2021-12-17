Андрей Данилко из-за одиночества решил постричься наголо

Артист рассказал, как отметил Новый год в полном одиночестве

Андрей Данилко из тех артистов, которые привыкли встречать Новый год на сцене. Однако несколько раз выступления срывались в последний момент. В один из таких годов он остался дома, тем не менее абсолютно не расстроился из-за этого.

«Тогда что-то было связано с организаторами, и мы не полетели. Я подумал – Слава Богу, потому что с 3 января мы улетали в большой тур по Америке. Вы знаете, мне абсолютно не было грустно или печально. Я включил телевизор, накрыл себе стол, водитель привез мне «шубу» и «оливье», приготовленные его женой. Мне казалось, что самому будет скучно встречать Новый год, а тут – вообще нормально. Не надо наряжаться, никто на тебя не смотрит. Отлично!» – рассказал Андрей Данилко в интервью каналу «Украина».

Тогда звездный детектив телешоу «Маска» выпил бокальчик шампанского – и тут в его голову пришла идея.

«Я решил постричься наголо. Вот просто в новогоднюю ночь пошел в ванную и «под котелок» постригся. Не знаю, что на меня нашло, но было ощущение, будто я убрал все лишнее. Знаете, когда человек стрижется, он будто лучше себя чувствовать начинает. Вот и я сбрил волосы – и почувствовал облегчение. Проснулся первого числа – все еще спят, никто никуда не ходит, никаких звонков. Посмотрел в окно на Крещатик – улица абсолютно пустая, будто все выехали. Выспался хорошо, и через несколько дней мы улетели в Америку», – поделился невероятной историей актер.