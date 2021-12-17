Милле Йовович – 46! Эволюция актрисы от девочки-модели к голливудской звезде

Сначала она показала себя в роли модели, а затем – актрисы

Сначала она показала себя в роли модели, а затем – актрисы

Американская звезда с украинскими корнями с детства связана с миром шоу-биза

В пятницу, 17 декабря, Милле Йовович исполнилось 46 лет. Сегодня это востребованная модель и голливудская актриса, основное амплуа которой – съемки в экшн-фильмах. Звезда не боится в кино выполнять трюки, которые обычно поручают дублерам, и способна побороть любые жизненные трудности.

1. О жизни в Киеве и переезде в США

Полное имя голливудской звезды – Милица Богдановна Йовович. Она родилась во времена СССР, в 1975 году, в Киеве. Ее отец Богдан Йовович, – серб украинского происхождения. Он переехал из Черногории (тогда – Югославии) в Киев на обучение в медицинском институте. Мама будущей знаменитости, Галина Логинова, – уроженка России, известная актриса из киностудии Довженко, которая снялась в лентах «Тени исчезают в полдень» и «Много шума из ничего».

В 1981 году семья Йовович ради карьерного роста отца переехала из Украины сначала в Великобританию, а затем – в США. Языковой барьер помешал маме Миллы стать американской актрисой. Поэтому она трудоустроилась домработницей у режиссера, а в свободное от работы время занималась развитием талантов дочери. Девочка с детства имела актерские способности, добросовестно изучала английский, французский, сербский и русский языки, а также занималась вокалом и танцами.

О происхождении Йовович

Она называет себя русской, хоть и родилась в Украине, а росла в Америке. Ибо ее мама – коренная россиянка. Милла неоднократно говорила в своих интервью о том, что любит русский юмор, национальную кухню и песни.

Об отношении кинозвезды к Украине

В последние годы Милла активно следит за происходящим в Украине. Она в 2014 году в соцсетях собирала средства для людей, пострадавших на Майдане. В интервью для «Світського життя», которое транслирует телеканал «1+1», артистка прокомментировала свое решение так: Все, что происходит в Украине, очень близко моему сердцу. Видеть, как мой народ страдает: как украинцы переживают революцию и войну очень тяжело. Страдание моей страны разбивает мне сердце. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь.

2. Путь к мечте

В 9 лет Милла посещала в Калифорнии занятия по актерскому мастерству. Тогда же делала первые шаги в модельном бизнесе: сотрудничала с изданиями The Face, Vogue и Cosmopolitan.

В 12 лет Йовович из-за насыщенных графиков съемок для журналов уже не посещала школу. Она вместе с мамой решила, что стоит больше времени уделять моделингу, а учебой занималась дома.

Благодаря первым успехам в модельном бизнесе, 13-летнюю Миллу пригласили на съемки эпизодической роли в кинокартине «Слияние двух лун». В том же возрасте девушка получила главную роль в фильме «Ночной поезд в Катманду».

3. Звездная слава

Настоящей звездой Милла почувствовала себя, сыграв в фильме «Возвращение в голубую лагуну» (1991). За эту роль она получила две награды, которые контрастировали между собой: «Лучшая юная актриса в кино» и «Худшая новая звезда». После этого девушка не сдалась и продолжила совершенствовать свое актерское мастерство.

В 1994 году артистка показала миру вокальные данные: выпустила музыкальный альбом «The Divine Comedy» («Божественная комедия»). Жанр для этого выбрала нестандартный – поп с национальными украинскими мотивами.

Позже, в 19-летнем возрасте, знаменитость познакомилась с кинорежиссером Люком Бессоном, который предложил Милле сняться в фильме «Пятый элемент» (1997). Эта роль еще лучше повлияла на узнаваемость актрисы. После этого она сыграла в около 50 проектах и на этом не собирается останавливаться. Среди самых известных фильмов, где снялась Йовович, – «Охотник на монстров» (2020), серия кинолент «Обитель Зла», «Стоун» (2010), «Жанна д'Арк» (1999) и «Выкрутасы» (2010).