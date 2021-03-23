Известный продюсер рассказал подробности романа с Ириной Билык

У продюсера и певицы были разные взгляды на жизнь.

Украинский продюсер Юрий Никитин вспомнил свои отношения с певицей Ириной Билык, которая сама недавно рассказала о неловкой встрече с бывшим.

В программе «ЖВЛ» продюсер признался, что все началось с сотрудничества. Именно Ирина Билык стала первой артисткой продюсера Юрия Никитина. Он до сих пор помнит, как все начиналось. Винница ... Фестиваль «Весенние надежды» ... Там, 30 лет назад, в 1990-м, произошло их судьбоносное знакомство.

При этом, Никитин признается — в начале им было совсем несладко.

«Мы не зарабатывали первые пять лет! Первые деньги появились через пять лет. Это был просто интерес. Вера в успех. И никаких денег», - вспомнил Никитин.

Но совместными усилиями они достигли своего — Ирина Билык стала суперзвездой, которая в 1997 году продала полмиллиона копий альбома «Фарби». Успех они праздновали уже в статусе пары. По словам Юрия, сначала отношения помогали в работе, однако впоследствии начали мешать.

Но говорили, что в какой-то момент Билык просто устала от бешеного темпа. Певица, бывало, давала по несколько концертов в день. Зато, мечтала о покое и материнстве.

Также ходили слухи, что Ирина очень хотела детей в тот момент как Никитин был не уверен в том, что хочет быть отцом.

«Я высказывал свою позицию. Точно сейчас? Точно в расцвет карьеры? Если у Иры были такие вопросы, у меня ... Очевидно, что-то не то происходит между нами», - отметил Юрий.

Они поняли, что что-то не так после восьми лет жизни в гражданском браке. На пике карьеры Билык-певица и продюсер поставили точку в отношениях, но продолжили работать вместе.

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