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    Известный рэпер подтвердил роман с Рианной

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    Известный рэпер подтвердил роман с Рианной

    Артист назвал певицу любовью всей своей жизни

    Теперь официально: Рианна и A$AP Rocky встречаются. Эту информацию сам рэпер подтвердил в новом интервью для журнала GQ, охотно рассказав о своих чувствах к Ри и добавив, что счастлив быть с ней в отношениях.

    «Она — любовь всей моей жизни, моя леди. Она стоит, наверное, миллиона других девушек. Когда ты знаешь, ты просто знаешь: она — та самая»

    Слухи о том, что пару связывают не просто дружеские отношения, ходили давно, но особенно поклонники Ри и Роки насторожились в 2020-м, когда приятелей все чаще стали замечать во время совместного отдыха.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

    Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

    В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Известный рэпер подтвердил роман с Рианной