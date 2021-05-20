Трейлер специального эпизода «Друзей». Актеры повторили лучшие моменты из сериала

Каждый из шестерки получил гонорар в размере $2,5 млн за участие

Премьера специального эпизода культового ситкома «Друзья: Воссоединение» состоится 27 мая на HBO Max. Участие в съемках приняли все шесть исполнителей главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Актеры, ставшие друзьями и в реальной жизни, вернутся на площадку под номером 24 в студии Warner Bros. спустя 17 лет после финала шоу. Они обсудят то, как сериал повлиял на их карьеру, и вспомнят лучшие моменты съемок в компании приглашенных гостей: Дэвида Бекхэма, Джастина Бибера, BTS, Джеймса Кордена, Синди Кроуфорд, Кары Делевинь, Леди Гаги, Кита Харингтона, Минди Калинг, Риз Уизерспун, Малалы Юсафзай и других.

У спецэпизода не было определенного сценария, все участники говорили просто от себя. «Я не буду Рейчел, хотя я ей немного являюсь. Ну, мы все отчасти [являемся нашими героями]", — комментировала Дженнифер Энистон в интервью Variety. Несмотря на это, актеры разыграют некоторые сцены из первого эпизода четвертого сезона «Друзей».

Как уточняет источник Variety, близкий к проекту, каждый из шестерки получил гонорар в размере $2,5 млн за участие в спешле.

Релиз эпизода должен был состояться в день запуска HBO Max в прошлом году, но в связи с пандемией съемки постоянно откладывались. Тогда же, в 2020 году, «Друзья» стали эксклюзивом HBO Max и исчезли из каталогов Netflix и других стриминговых платформ.

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