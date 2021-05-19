«Суспильне» обвинили в плагиате номера Go_A для «Евровидения»

В качестве доказательства девушка предоставила фотографии из своего проекта и скриншоты с выступления группы

Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов «Евровидения» UA: Суспільне в плагиате.

На своей странице в Фейсбуке она рассказала, что постановка на песню «Шум» группы Go_A — ее режиссерский тритмент. По словам женщины, этот сценарий для участия в конкурсе на разработку идеи клипа для украинского коллектива, однако тогда победил другой человек.

«В моем режиссерском тритменте было все: идея и инструменты (способы) ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки и т. п. И вы представляете?! Все совпало! Ну до чего же одинаково мыслят творцы! Ну… ладно ладно, конечно, есть некоторые изменения, чтобы не так явно прям было похоже на мою интеллектуальную собственность. Размер нимба уменьшили (кстати, после моего обращения на голове солистки появилась корона, а нимб перестал там быть. Но фото никуда не денешь. До этого это был нимб и никакой короны), танцоры на тумбе, а не на цилиндрах. Подвески с другим орнаментом, массовку нельзя на сцену — ее дорисовали».

В качестве доказательства Михайлова предоставила фотографии из своего проекта и скриншоты с выступления группы.

В конце она добавила, что обожает группу GO_A еще с 2015 года. И у нее нет никаких претензий к группе ни по каким пунктам.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии