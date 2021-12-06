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    София Ротару угождала публике на российской «Песне года» (видео)

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    София Ротару порадовала российскую публику фото: kp.ru - София Ротару угождала публике на российской «Песне года» (видео)

    София Ротару порадовала российскую публику

    фото: kp.ru

    Певица сорвала аплодисменты и собрала просто море букетов

    Народная артистка Украины и СССР София Ротару выступила на «Песне года» в Москве. Фестиваль отмечает 50-летний юбилей, так что 4 декабря состоялся шестичасовой концерт, который покажут телезрителям в первые дни нового года. Выступление певицы на сцене страны-агрессора было анонсировано заранее. Несмотря на то, что в Украине исполнительницу не раз критиковали за концерты в России, это ее не остановило.

    София Ротару исполнила несколько песен, в том числе легендарный «Белый танец». Певица сорвала овации и собрала просто море букетов во враждебном для Украины государстве.

    «Спасибо, люблю вас!», – признавалась звезда в теплых чувствах русскому залу.

    Ведущий попросил Софию Ротару остаться на сцене.

    «Вы стали символом эпохи и уже много лет являетесь главной певицей страны. Вы – настоящий мастер!», – обратился он к исполнительнице.

    Затем российский композитор и продюсер Игорь Крутой вручил Ротару приз в номинации «Мастер».

    «В каждой спетой ею ноте была огромная радость, любовь к вам, любовь к своим поклонникам. До сих пор она вам всем верна», – сказал Крутой.

    Ранее Ирина Билык раскрыла секрет красоты Софии Ротару.

    Я впервые увидела Софию Михайловну у себя на студии. Так получилось, что она приехала записывать песню. Я увидела такую хрупкую, очень хорошую, трогательную женщину. Говорит: «Ирочка, Боже, вы не смотрите на меня, я без грима». Я говорю: «Да ну, вы что, все в порядке!» – вспомнила Билык.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес София Ротару
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    София Ротару угождала публике на российской «Песне года» (видео)