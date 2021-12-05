Адель без макияжа покорила фанатов натуральной красотой (видео)

Артистка посетила популярное шоу

Британская певица Адель стала участницей популярного шоу NikkieTutorials и порадовала фанатов своим внешним видом без макияжа. Запись появилась на YouTube-канале передачи.

Знаменитость посетила студию нидерландской блогерши Никки Туториалс (Nikkie Tutorials) в бежевом лонглсиве и черных джинсах с уложенными волнами волосами. На размещенных кадрах видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствует декоративная косметика. Известно, что в ролике она выступила моделью для визажистки, которая нанесла на одну сторону ее лица нюдовый мейкап.

Публикация Туториалс набрала почти два миллиона просмотров и 173 тысячи лайков за день. Зрители восхитились натуральной внешностью Адель и принялись делать ей комплименты в многочисленных комментариях под видео. «Она выглядит божественно даже без макияжа», «Она выглядит потрясающе и до, и после», «Адель просто лучшая», «Естественная красота прекрасна», «Обожаю Адель», — высказывались поклонники.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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