  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Адель без макияжа покорила фанатов натуральной красотой (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Адель - Адель без макияжа покорила фанатов натуральной красотой (видео)
    Певица Адель

    Артистка посетила популярное шоу

    Британская певица Адель стала участницей популярного шоу NikkieTutorials и порадовала фанатов своим внешним видом без макияжа. Запись появилась на YouTube-канале передачи.

    Знаменитость посетила студию нидерландской блогерши Никки Туториалс (Nikkie Tutorials) в бежевом лонглсиве и черных джинсах с уложенными волнами волосами. На размещенных кадрах видно, что на лице поп-исполнительницы отсутствует декоративная косметика. Известно, что в ролике она выступила моделью для визажистки, которая нанесла на одну сторону ее лица нюдовый мейкап.

    Публикация Туториалс набрала почти два миллиона просмотров и 173 тысячи лайков за день. Зрители восхитились натуральной внешностью Адель и принялись делать ей комплименты в многочисленных комментариях под видео. «Она выглядит божественно даже без макияжа», «Она выглядит потрясающе и до, и после», «Адель просто лучшая», «Естественная красота прекрасна», «Обожаю Адель», — высказывались поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

    Читайте также: Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Адель без макияжа покорила фанатов натуральной красотой (видео)