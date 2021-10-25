Jerry Heil, Ivan Navi и DJ Nana. Кто из украинских звезд пришел на презентацию песни Миши Романовой (фото)

Поздравить артистку лично пришли звезды украинского шоу-бизнеса

Певица Миша Романова собрала друзей, коллег, поклонников в резиденции отдыха Osocor Residence, чтобы в атмосфере загородной непринужденности представить свой новый сингл «Бармен».

Певицу поздравили в социальных сетях десятки знаменитостей: Макс Барских, Снежана Онопко, Алан Бадоев, Екатерина Варнава и другие. Барских, музыкальный продюсер певицы, не смог лично присутствовать на презентации, поэтому следил за ней онлайн.

Поздравить лично пришли: певица Jerry Heil, бывшая коллега по группе ВИА Гра Анастасия Кожевникова, артисты Ivan NAVI, Виталий Козловский, генеральный продюсер Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский, DJ NANA, блогер Олег Машуковский, радиоведущие Люкс ФМ Слава Демин и Василиса. Вела вечер Маша Виноградова, ведущая шоу «Точка М» на YouTube и радио NRJ. Гости вечера так активно поздравляли артистку с премьерой, что все подаренные Мише цветы помощники певицы увозили целых два дня.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские СМИ назвали виновного в смерти Галины Гатчинс.

Как отмечает издание, при создании фильма «Ржавчина» съемочная группа сталкивалась с незапланированными выстрелами предоставленной Гутьеррес-Рид оружия как минимум дважды. На съемках не раз поступали жалобы, а некоторые члены съемочной группы за несколько часов до убийства оператора пошли с площадки за недовольства работой оружейника.

Участники проекта, как отмечают источники издания, обвиняют в трагическом инциденте также помощника режиссера Дэйва Холлза, который передал заряженный пистолет Болдуину и заявил, что его использование безопасно. По заявлению участников съемок, Холлз также должен был проверить пистолет перед передачей реквизита актеру.