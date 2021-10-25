Развод и новый роман? Ахтем Сеитаблаев прокомментировал свою личную жизнь

На днях стало известно, что украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев разорвал отношения с женой

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев в программе «Светская жизнь» рассказал Кате Осадчей о своем разводе и прокомментировал отношения с молодой актрисой.

«Так случилось. В жизни каждого человека бывают разные моменты. В последнее время я стал, возможно, немного более нервным. Возможно, от того, что я, скажем, совсем иначе представлял себе семейную жизнь. Не знаю, не стало ли чего-то того, что скрепило нас», – заявил Ахтем Сеитаблаев.

Интересно, что после новости о разрыве брака, в сети появились слухи, что Ахтем встречается с молодой актрисой. Однако режиссер это опроверг.

«Дело в том, что ничего такого нет. Да, Лиля действительно снималась у меня и сыграла главную роль в ленте "Чужая молитва". Я очень нежно к ней отношусь, уважаю ее и люблю, как дочь и сестру. Но нет, это неправда. Мое сердце свободно», – подчеркнул актер.

Также режиссер рассказал подробности свадьбы дочери. Оказывается, торжество организовывали трижды, чтобы на свадьбу могли попасть все родственники пары.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.