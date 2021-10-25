«Наша бусинка». Лилия Подкопаева устроила дочери роскошный праздник на день рождения

Звезда поделилась, как праздновали день рождения Эвелины

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в программе «Светская жизнь» рассказала, как праздновала двухлетие дочери Эвелины.

«День рождения был крутой, она сейчас интересуется мультиком Cocomelon, все в познавательном ракурсе, она это очень любит, поэтому торт мы заказывали дизайна Cocomelon. Мы подарили ей свою любовь. Она была очень эмоционально возбуждена, ей было столько внимания, шарики, цветы и она, конечно, была растрогана. Вечером мы долго засыпали от перевозбуждения», – поделилась Подкопаева.

Также знаменитость рассказала, что девочка очень активная и начинает разговаривать.

«Начинает говорить"почему" на все и это наше солнышко, наш зайченок, наша бусинка. Конечно, уже ребенок балованный. Я не знаю, что будет дальше, но знаете, это невозможно, когда ты видишь эти глаза, она тебя обнимает и говорит что любит! Это так круто и я, как мама, это чувствую тоже», — добавила она.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.