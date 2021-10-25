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    Украинская актриса сыграла в фильме любимого оператора Тарантино

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    Актриса Даша Трегубова - Украинская актриса сыграла в фильме любимого оператора Тарантино
    Актриса Даша Трегубова
    instagram.com/dasha.tregubova/

    Фильм ужасов выйдет на экраны 28 октября

    Известная актриса Даша Трегубова снялась в одной из главных ролей в фильме Анджея Секулы - оператора, снявшего такие культовые ленты, как «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты», «Американский психопат» и «Бешеные псы».

    Этот классический фильм ужасов выйдет на экраны 28 октября, накануне Хэллоуина. Другие роли первого плана исполнили американские актеры Оливер Тревена, Лайре Гросс, Джейси Кинг и Брайан Гросс. По сюжету украинский врач (Даша Трегубова), которая занимается изучением сна у пациентов, после ряда жутких событий и знаков, начинает наблюдать за странным поведением девочки с американской семьи. И для всех эти ночи превращаются в настоящий кошмар.

    Даша Трегубова родилась в 1980 году в Киеве. Она известна как ведущая, актриса, сценарист и режиссер.

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    Украинская актриса сыграла в фильме любимого оператора Тарантино
    Украинская актриса сыграла в фильме любимого оператора Тарантино
    Украинская актриса сыграла в фильме любимого оператора Тарантино
    Украинская актриса сыграла в фильме любимого оператора Тарантино
    Украинская актриса сыграла в фильме любимого оператора Тарантино
    Украинская актриса сыграла в фильме любимого оператора Тарантино
    instagram.com/dasha.tregubova/

    В 2020 году Трегубова снялась в клипе российской группы «Ленинград». Актриса в том числе была задействована в съемках эротической сцены.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американские СМИ назвали виновного в смерти Галины Гатчинс.

    Как отмечает издание, при создании фильма «Ржавчина» съемочная группа сталкивалась с незапланированными выстрелами предоставленной Гутьеррес-Рид оружия как минимум дважды. На съемках не раз поступали жалобы, а некоторые члены съемочной группы за несколько часов до убийства оператора пошли с площадки за недовольства работой оружейника.

    Участники проекта, как отмечают источники издания, обвиняют в трагическом инциденте также помощника режиссера Дэйва Холлза, который передал заряженный пистолет Болдуину и заявил, что его использование безопасно. По заявлению участников съемок, Холлз также должен был проверить пистолет перед передачей реквизита актеру.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинская актриса сыграла в фильме любимого оператора Тарантино