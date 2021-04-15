Jerry Heil уедет в США учиться на композитора

Артистка переживает интересный период своей жизни

Продюсер Михаил Ясинский в интервью Славе Демину рассказал, почему Jerry Heil отказалась от продюсерских контрактов и зачем летит в США.

«Еще в 2019-м году Jerry Heil ездила в родной Васильков на маршрутке, а сегодня у нее — рекламные контракты с крупными брендами и огромная фан-база. Она должна пережить тот успех, который к ней пришел, а он пришел неожиданно и очень быстро, — рассказывает в интервью Ясинский. — Однажды я посадил ее в кабинете вместе с Аланом Бадоевым и сказал: если хочешь, мы будем тобой заниматься, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency в твоем распоряжении. Она задала ряд вопросов о том, как будет устроено это сотрудничество, но в итоге отказалась: «Я хочу сама». И это мегакруто», — комментирует успех певицы продюсер.

Также Ясинский отметил, что Jerry Heil сейчас переживает очень интересный период своей жизни: прощается со старым и ищет себя новую. Продюсер считает, что она сочиняет песни на украинском по-новому, так, как никто в Украине этого не делал.

«Она взрослеет и развивается быстрее, чем меняется социум вокруг. Поэтому мы приняли решение, что Jerry Heil отправится в США на учебу в Беркли на композиторское отделение, побывать в той среде с музыкантами, композиторами, продюсерами, сонграйтерами. Я хочу, чтобы она поварилась там и либо вернулась с чем-то новым, либо, возможно, там и осталась. Потому что Jerry Heil — человек уникального дарования, который может добиться успеха гораздо большего, чем мы можем себе представить», — подытожил Михаил Ясинский.

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