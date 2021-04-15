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    Украинскому режиссеру Роману Балаяну – 80 (фото)

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    Режиссер имеет ряд выдающихся наград за свои работы Фото: Роман Балаян / Facebook - Украинскому режиссеру Роману Балаяну – 80 (фото)

    Режиссер имеет ряд выдающихся наград за свои работы

    Фото: Роман Балаян / Facebook

    Балаян знакомый многим фильмом «Полеты во сне и наяву», который вышел в 1982 году

    В четверг, 15 апреля, известному украинскому кинорежиссеру, кинопродюсеру и сценаристу армянского происхождения Роману Балаяну исполнилось 80 лет.

    Балаян знакомый многим фильмом «Полеты во сне и наяву» (1982). Всю жизнь прожил в Киеве, работал на киностудии имени Александра Довженко, где снял фильмы: «Каштанка» (1975), «Поцелуй» (1983), «Храни меня, мой талисман» (1986) и другие. Среди самых известных работ Балаяна также «Бирюк», «Два месяца, три солнца», «Леди Макбет Мценского уезда», «Райские птицы».

    Режиссер имеет ряд наград за свои работы. В частности, он удостоен приза «Золотой тюльпан» Стамбульского кинофестиваля за фильм «Храни меня, мой талисман», премии «Ника» как «лучший фильм стран СНГ и Балтии» с лентой «Райские птицы».

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    Украинскому режиссеру Роману Балаяну – 80 (фото)
    Украинскому режиссеру Роману Балаяну – 80 (фото)
    Украинскому режиссеру Роману Балаяну – 80 (фото)
    Украинскому режиссеру Роману Балаяну – 80 (фото)
    Украинскому режиссеру Роману Балаяну – 80 (фото)
    Украинскому режиссеру Роману Балаяну – 80 (фото)

    В 1978 году фильм «Бирюк» боролся за главный приз Берлинале – «Золотого медведя». В 2020 году Балаян снял первый за 11 лет фильм – «Мы есть Мы рядом».

    В 1997 году режиссер получил звание народного артиста Украины, а в 2001 году – академика Национальной академии искусств Украины.

    Балаян работал со многими признанными актерами, среди которых Олег Янковский, Александр Абдулов, Олег Меньшиков, Олег Табаков, Людмила Гурченко и другие. При этом своей основной режиссерским заданием считал необходимость «сломать все предыдущие наработки и штампы актера и убедить его в своем замысле, в своей силе и уме».

    Главный тип балаяновского героя – отшельник, которого раздирают противоречия, который не может найти своего места в окружающем мире. Он снял немного фильмов, но они неизменно вызывают интерес зрителей и высокую оценку критиков.

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    Теги: знаменитости кино День рождения
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