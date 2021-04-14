«Я думал, это кухня». Голливудская звезда удивила размерами гардеробной (видео)

Актриса похвасталась атрибутом роскошной жизни

Недавно 51-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась с подписчиками в Instagram видео из своей гардеробной. Актриса примерила несколько образов, собранных из вещей собственной марки, и устроила дефиле под трек Мадонны Vogue. «В любой непонятной ситуации превращай свою гардеробную в подиум! Обожаю Мадонну», — подписала ролик Зета-Джонс.

Для большинства подписчиков актрисы этот совет оказался неуместным: мало кто может похвастаться гардеробной размером с небольшую квартиру. «Я в свою гардеробную даже зайти не могу», «Моя первая квартира была меньше», «Это гардеробная? Я думал, это кухня», — пишут в комментариях актрисы пользователи.

Гардеробная Кэтрин представляет собой комнату со множеством шкафчиков и комодов, в которых хранятся многочисленные сумки Chanel, целая коллекция шарфов Hermès и бесконечное количество дизайнерской одежды. Это можно увидеть в ролике актрисы 2017 года, в котором она продемонстрировала содержимое шкафов своей гардеробной.

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Уже более 20 лет Кэтрин состоит в браке с Майклом Дугласом. В недавнем интервью актриса сказала, что, несмотря на свою известность, ведет обычную нормальную жизнь, но не афиширует ее. «Я не всегда Кэтрин Зета-Джонс. Чаще всего я просто Кэт. Кэт, которая свернулась калачиком на диване, которую не все знают», — отметила знаменитость.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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