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    Шоу-биз

    Jerry Heil в трусиках засветила интимную татуировку (фото)

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    <p>Популярная украинская певица Jerry Heil</p> - Jerry Heil в трусиках засветила интимную татуировку (фото)

    Популярная украинская певица Jerry Heil

    instagram.com/thejerryheil/

    Певица опубликовала откровенное фото

    Популярная украинская певица Jerry Heil заинтриговала поклонников довольно откровенным фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала селфи, сделанное в ванной комнате.

    На снимках накрашенная исполнительница позирует в нижнем белье — зеленом спортивном бюстгалтере и черных кружевных трусиках и с зубной щеткой во рту.

    Под фото звезда смешно подумала о весе и проблемных местах.

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    Jerry Heil в трусиках засветила интимную татуировку (фото)
    Jerry Heil в трусиках засветила интимную татуировку (фото)
    instagram.com/thejerryheil/

    «Если я толстею, первое «дратути» прилетает из области живота. И вот родственники с детства учили, что девочка должна быть такой, чтобы парню было за что подержаться. Уже представляю, как мы такие ходим вместе и он романтично держит меня за живот. Нет такого ощущения, что это не схема отношений «парень-девушка», а фраза, которая почему-то перекочевала сюда из дома престарелых?», - написала под фото артистка.

    Однако, поклонники не так обратили внимание на наряды звезды, как на ее тату, которое разглядели в ней между грудью.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    певица селфи
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