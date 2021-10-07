Квартира за шесть миллионов. Развод серьезно ударил по карману Дзидзьо (фото)

Стало известно, как артист «откупился» от жены

В начале года стало известно, что популярный певец Дзидзьо и его жена, певица Славия, разводятся после 7 лет совместной жизни.

В эфире программы «Викриття» Ярослава Притула (настоящее имя певицы) откровенно прокомментировала развод с мужем, процедура которого длилась несколько месяцев.

Оказывается, в конце лета Михаил Хома приобрел экс-супруге роскошную квартиру площадью 150 квадратных метров.

Апартаменты в модном комплексе бизнес-класса расположены на 10-м километре Новообуховского шоссе, в 15 минутах от Киева. Стоимость квартиры, общим метражом как у Славии, составляет более шести миллионов гривен.

На территории ЖК есть озеро с беговыми дорожками и модным ландшафтным дизайном. Квартиры оснащены кранами с артезианской водой. А за безопасностью комплекса следит частная охранная компания.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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