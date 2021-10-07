  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Квартира за шесть миллионов. Развод серьезно ударил по карману Дзидзьо (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Украинские артисты и бывшие супруги Дзидзьо и Славия - Квартира за шесть миллионов. Развод серьезно ударил по карману Дзидзьо (фото)
    Украинские артисты и бывшие супруги Дзидзьо и Славия

    Стало известно, как артист «откупился» от жены

    В начале года стало известно, что популярный певец Дзидзьо и его жена, певица Славия, разводятся после 7 лет совместной жизни.

    В эфире программы «Викриття» Ярослава Притула (настоящее имя певицы) откровенно прокомментировала развод с мужем, процедура которого длилась несколько месяцев.

    Оказывается, в конце лета Михаил Хома приобрел экс-супруге роскошную квартиру площадью 150 квадратных метров.

    Апартаменты в модном комплексе бизнес-класса расположены на 10-м километре Новообуховского шоссе, в 15 минутах от Киева. Стоимость квартиры, общим метражом как у Славии, составляет более шести миллионов гривен.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Квартира за шесть миллионов. Развод серьезно ударил по карману Дзидзьо (фото)
    Квартира за шесть миллионов. Развод серьезно ударил по карману Дзидзьо (фото)
    Квартира за шесть миллионов. Развод серьезно ударил по карману Дзидзьо (фото)
    Квартира за шесть миллионов. Развод серьезно ударил по карману Дзидзьо (фото)
    Дом, в котором будет жить Славия

    На территории ЖК есть озеро с беговыми дорожками и модным ландшафтным дизайном. Квартиры оснащены кранами с артезианской водой. А за безопасностью комплекса следит частная охранная компания.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

    Читайте также: Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день

    .

    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Квартира за шесть миллионов. Развод серьезно ударил по карману Дзидзьо (фото)