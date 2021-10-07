«Танцы со звездами». Новый выпуск откроет сын Григория Чапкиса

Эфир будет посвящен кумирам участников

Шестой выпуск шоу «Танцы со звездами». откроет сын Григория Чапкиса – Грег Чапкис. Четвертой судьей на этот раз станет певица Юлия Санина.

Поскольку новый сезон проекта должен быть посвящен покойному Григорию Чапкису, в 6 эфире снова вспомнят о легендарном хореографе. Однако на этот раз на сцену выйдет его сын – Грег Чапкис. Он откроет 6 выпуск шоу.

Илону Гвоздеву заменит фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Она станет четвертой судьей и будет оценивать участников. К тому же коллектив выступит на сцене с новой песней «7 вітрів».

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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