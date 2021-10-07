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    Тина Кароль показала свои изнурительные тренировки (видео)

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    Певица Тина Кароль - Тина Кароль показала свои изнурительные тренировки (видео)
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Артистка тренируется в любую свободную минуту

    36-летняя украинская певица Тина Кароль на своем Youtube канале опубликовала видео, в который вошли кадры со спортивной тренировки звезды.

    Поклонники увидят, как Кароль занимается йогой, демонстрируя зрителям свою отличную растяжку. А под песни из своего нового альбома певица у себя дома прыгает на скакалке. Вероятно, так она тренирует дыхание и выносливость для работы в шоу.

    Кроме того артистка показала, как катается на велосипеде с сыном Вениамином, занимается йогой на природе и многое другое.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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    Тина Кароль показала свои изнурительные тренировки (видео)