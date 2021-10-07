Тина Кароль показала свои изнурительные тренировки (видео)

Артистка тренируется в любую свободную минуту

36-летняя украинская певица Тина Кароль на своем Youtube канале опубликовала видео, в который вошли кадры со спортивной тренировки звезды.

Поклонники увидят, как Кароль занимается йогой, демонстрируя зрителям свою отличную растяжку. А под песни из своего нового альбома певица у себя дома прыгает на скакалке. Вероятно, так она тренирует дыхание и выносливость для работы в шоу.

Кроме того артистка показала, как катается на велосипеде с сыном Вениамином, занимается йогой на природе и многое другое.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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