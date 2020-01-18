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    Шоу-биз

    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов

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    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов

    Кинозвезда то и дело хвастает тонкой талией, подтянутыми бедрами и рельефными мышцами

    44-летняя Ева Лонгория буквально за год с момента рождения первенца звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» пришла в форму. Брюнетка не скрывает, что много времени проводит в тренажерном зале и регулярно делится с подписчиками видео с тренировок.

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    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов
    «Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов

    Например, сегодня звезда показала, как выполняет упражнение на спину - тягу нижнего блока. Примечательно, что актриса усложнила себе задачу, выполняя его стоя, а не сидя на скамье, как это делают обычно.

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    Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

    На записи заметно, что Ева прилагает немалые усилия. Но и результаты ее усердности не остаются незамеченными - тонкая талия, подтянутые бедра и рельефные мышцы.

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