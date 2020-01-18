«Отчаянная домохозяйка» Ева Лонгория показала, какие тренировки помогли ей стремительно похудеть после родов



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Кинозвезда то и дело хвастает тонкой талией, подтянутыми бедрами и рельефными мышцами

44-летняя Ева Лонгория буквально за год с момента рождения первенца звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» пришла в форму. Брюнетка не скрывает, что много времени проводит в тренажерном зале и регулярно делится с подписчиками видео с тренировок.

Например, сегодня звезда показала, как выполняет упражнение на спину - тягу нижнего блока. Примечательно, что актриса усложнила себе задачу, выполняя его стоя, а не сидя на скамье, как это делают обычно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 16 Янв 2020 в 8:46 PST

На записи заметно, что Ева прилагает немалые усилия. Но и результаты ее усердности не остаются незамеченными - тонкая талия, подтянутые бедра и рельефные мышцы.