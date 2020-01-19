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    Жизнь

    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн

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    <p>38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри перестанут выполнять обязанности членов королевской семьи, а также больше не будут именоваться Их Королевское высочество</p> <div></div> - Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн

    38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри перестанут выполнять обязанности членов королевской семьи, а также больше не будут именоваться Их Королевское высочество

    Супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов, потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их британского особняка Фрогмор

    Елизавета II выступила с официальным заявлением. В документе Ее Величества подчеркивается, что членам королевской семьи «после продолжавшихся много месяцев бесед и недавно состоявшихся переговоров» удалось найти решение, которое позволит семье принца радикально изменить образ жизни.

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    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн
    Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских титулов и обязали вернуть 2,4 млн

     «Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Я понимаю, что они столкнулись с целым рядом вызовов из-за повышенного внимания в последние два года, и поддерживаю их желание вести более независимую жизнь», - заверила королева.

    Она поблагодарила младшего внука и его супругу за их работу на благо страны и Содружества наций. «Все моя семья надеется на то, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную жизнь», — отметила Елизавета II.

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    instagram.com/sussexroyal

    В заявлении, распространенном в Букингемским дворцом, говорится о достижении соглашения между принцем и другими членами монаршей фамилии по поводу будущего статуса супругов. «Герцог и герцогиня Сассекские больше не будут использовать титулы Их Высочеств, а также больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи», - сказано в документе. Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной 2020 года.

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