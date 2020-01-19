Джамала очаровала сеть совместными фото с сыном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зимние праздники – прекрасная возможность провести время с родными или устроить незабываемый отдых

В новой заметке Джамала поделилась размышлениями, возможен ли отдых втроем. По ее словам, однозначного ответа нет, но, безусловно, это особая поездка, ведь впервые звезда отдыхает только с сыном и мужем.

«Отдых втроем – разве это возможно? Однозначного ответа на третий день нет, но у меня такое выражение лица, что хочется самой себе сказать: «Иди, съешь лимон, потому что очень довольна». Мы еще никогда не ездили нашей маленькой компанией (Бекир, Эмир и я) на отдых. Или вдвоем с мужем, или всей нашей большой семьей», – поделилась Джамала.

Артистка решила не скрывать, что ей довольно сложно оберегать ребенка от опасностей, ведь нужно учесть все «столы, углы, двери, песок, волны, косточки в фруктах, насекомых». Поэтому Джамала с повышенным вниманием следит за непоседливым Эмиром, который с упоением изучает новую локацию.

Кроме этого, певица рассказала, что уделяет все свое время сыну. Поэтому о хобби или творчестве Джамала решила на несколько дней забыть.

«Взяла с собой в поездку книги, композиторский набор... Но пока даже не открывала – нереально... Вот бы немного больше сна, хотя... О чем это я? У нас тут восточные сказки», – добавила она.