Дорофеева в слишком короткой юбке заставила завидовать ее длинным и стройным ножкам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная украинская певица Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица поделилась пикантными снимками в своем фотоблоге

Популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников весьма пикантными снимками.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в довольно пикантном образе героини японских аниме.

На снимках участница группы «Время и Стекло» позирует у машины в белой очень короткой плисерованной юбке, белых гетрах и красной кофте.

«Ини мини», - подписала фото звезда.

Поклонники оценили образ звезды отметив ее стройные и длинные ноги.

«Barbie girl», «Настоящая фея! Хрупкая, легкая, такая воздушная», «Эти ноги...», «Ноги длиннющие», «Как всегда роскошная», - пишут восторженные поконники.