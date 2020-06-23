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    Дорофеева в слишком короткой юбке заставила завидовать ее длинным и стройным ножкам

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    Популярная украинская певица Надя Дорофеева - Дорофеева в слишком короткой юбке заставила завидовать ее длинным и стройным ножкам
    Популярная украинская певица Надя Дорофеева
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Певица поделилась пикантными снимками в своем фотоблоге

    Популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников весьма пикантными снимками.

    На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в довольно пикантном образе героини японских аниме.

    На снимках участница группы «Время и Стекло» позирует у машины в белой очень короткой плисерованной юбке, белых гетрах и красной кофте.

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    Дорофеева в слишком короткой юбке заставила завидовать ее длинным и стройным ножкам
    Дорофеева в слишком короткой юбке заставила завидовать ее длинным и стройным ножкам
    Дорофеева в слишком короткой юбке заставила завидовать ее длинным и стройным ножкам
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    «Ини мини», - подписала фото звезда.

    Поклонники оценили образ звезды отметив ее стройные и длинные ноги.

    «Barbie girl», «Настоящая фея! Хрупкая, легкая, такая воздушная», «Эти ноги...», «Ноги длиннющие», «Как всегда роскошная», - пишут восторженные поконники.

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