Дорофеева в слишком короткой юбке заставила завидовать ее длинным и стройным ножкам
Популярная украинская певица Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva/
Певица поделилась пикантными снимками в своем фотоблоге
Популярная украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников весьма пикантными снимками.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором предстала в довольно пикантном образе героини японских аниме.
На снимках участница группы «Время и Стекло» позирует у машины в белой очень короткой плисерованной юбке, белых гетрах и красной кофте.
«Ини мини», - подписала фото звезда.
Поклонники оценили образ звезды отметив ее стройные и длинные ноги.
«Barbie girl», «Настоящая фея! Хрупкая, легкая, такая воздушная», «Эти ноги...», «Ноги длиннющие», «Как всегда роскошная», - пишут восторженные поконники.