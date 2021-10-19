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    Канье Уэст официально сменил имя

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    Американский рэпер Канье Уэст - Канье Уэст официально сменил имя
    Американский рэпер Канье Уэст

    Артист отказался от фамилии

    Суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) одобрил прошение американского рэпера Канье Уэста о смене имени на сценический псевдоним. Об этом сообщил портал Deadline.

    Сообщается, что соответствующее ходатайство 44-летний Канье Омари Уэст подал в конце августа, аргументировав свое пожелание «личными причинами». Рассмотрение запроса заняло почти два месяца, и теперь исполнитель именуется «Йе» (Ye) – без среднего имени и фамилии, от которых он также отказался.

    Портал отмечает, что в 2018 году рэпер выпустил альбом с аналогичным названием. Кроме того, в том же году в одном из интервью он заявил, что, по его мнению, слово Ye, которое со староанглийского переводится как «ты», наиболее часто встречается в Библии.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Канье Уэст
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    Канье Уэст официально сменил имя