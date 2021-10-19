Пышный бюст в тесном платье. Тина Кароль подразнила фанатов игривым образом (фото)

Звезда в мини похвасталась тонкой талией

Украинская поп-дива Тина Кароль в своем Инстаграме опубликовала эффектный снимок, на котором предстала в черном мини-платье на тонких бретельках. Исполнительница подчеркнула пышный бюст, тонкую талию и роскошные ножки. Волосы артистки игриво развевались, а сама Тина улыбалась на камеру.

«Меланхолический октябрь подарит нам музыку для любви», — заинтриговала поклонников певица.

instagram.com/tina_karol/

Пользователи, со своей стороны, порадовали кумира приятными словами.

«Ну что за красавица! А глаза то как горят», «Невероятная», «Вы забрали наши сердечки», «Красивая», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».