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    Пышный бюст в тесном платье. Тина Кароль подразнила фанатов игривым образом (фото)

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    Певица Тина Кароль - Пышный бюст в тесном платье. Тина Кароль подразнила фанатов игривым образом (фото)
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Звезда в мини похвасталась тонкой талией

    Украинская поп-дива Тина Кароль в своем Инстаграме опубликовала эффектный снимок, на котором предстала в черном мини-платье на тонких бретельках. Исполнительница подчеркнула пышный бюст, тонкую талию и роскошные ножки. Волосы артистки игриво развевались, а сама Тина улыбалась на камеру.

    «Меланхолический октябрь подарит нам музыку для любви», — заинтриговала поклонников певица.

    instagram.com/tina_karol/
    instagram.com/tina_karol/

    Пользователи, со своей стороны, порадовали кумира приятными словами.

    «Ну что за красавица! А глаза то как горят», «Невероятная», «Вы забрали наши сердечки», «Красивая», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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    Пышный бюст в тесном платье. Тина Кароль подразнила фанатов игривым образом (фото)