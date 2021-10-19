Олега Винника смутила огромная грудь украинской блогерши. Курьезное видео

Модель показала смешное видео с артистом

Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова довольно часто ловит на своих прелестях взгляды ошарашенных людей.

Многие увлекаются формами звезды Сети, а некоторые – смущаются. Так, например, декольте Милы не на шутку смутило певца Олега Винника. В фотоблоге красавица разместила видео, на котором позирует с артистом в красном платье с очень откровенным вырезом. Олег, взглянув на ее бюст, растерялся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD (@mila_kuznetsova10)

Пользователей рассмешила реакция Винника, о чем они написали в комментариях.

«Винник чувствовал себя не в своей тарелке», «Винник смутился перед такой красотой», «Подняли мне настроение», «Он бедный аж застеснялся», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».