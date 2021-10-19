  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Олега Винника смутила огромная грудь украинской блогерши. Курьезное видео

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олег Винник и Мила Кузнецова - Олега Винника смутила огромная грудь украинской блогерши. Курьезное видео
    Олег Винник и Мила Кузнецова
    instagram.com/mila_kuznetsova10/

    Модель показала смешное видео с артистом

    Обладательница самой большой натуральной груди в Украине, plus-size модель Мила Кузнецова довольно часто ловит на своих прелестях взгляды ошарашенных людей.

    Многие увлекаются формами звезды Сети, а некоторые – смущаются. Так, например, декольте Милы не на шутку смутило певца Олега Винника. В фотоблоге красавица разместила видео, на котором позирует с артистом в красном платье с очень откровенным вырезом. Олег, взглянув на ее бюст, растерялся.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА, MISS WORLD (@mila_kuznetsova10)

    Пользователей рассмешила реакция Винника, о чем они написали в комментариях.

    «Винник чувствовал себя не в своей тарелке», «Винник смутился перед такой красотой», «Подняли мне настроение», «Он бедный аж застеснялся», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

    Читайте также: «Мисс Украина Вселенная»: как прошло яркое шоу (фоторепортаж)
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Олега Винника смутила огромная грудь украинской блогерши. Курьезное видео