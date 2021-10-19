Провалила акцию в Instagram. Украинскую блогершу оштрафовали на 250 тысяч

Блогерша гарантировала, что после giveaway количество подписчиков на страницу блогерши вырастет на 50 000

Украинская Instagram-блогерша Алевтина Черкашина, более известная под псевдонимом diva_olivka, должна уплатить 250 тыс. гривен за нарушение условий акции в социальной сети.

Такое решение принял Хозяйственный суд Киева в сентябре 2021 после иска заказчицы Вероники Синицы, сообщили в издании dev.ua.

Предпринимательница Вероника Синица подписала с известной блогершой договор 1 сентября 2020 о проведении акции по розыгрышу призов (giveaway).

Блогерша гарантировала, что после giveaway количество подписчиков на страницу Синицы вырастет на 50 000.

Заказчица должна была уплатить 500 тыс. грн на счет Алевтине Черкашиной. Первую половину сумму заплатили перед началом акции, но вторая должна была поступить после успешного выполнения условий договора. Однако diva_olivka их не выполнила.

Вместо обещанных 50 000 новых подписчиков, участие в акции блогера взяли только 22,8 тыс. страниц, зарегистрированных в соцсети.

Алевтина Черкашина подтвердила на судебном заседании, на страницу Синицы подписались 22,8 тыс. человек, а не 50 тыс. Однако добавила, что «не является ответственным за волеизъявления и действия других лиц». Вместо этого суд решил, что блогерша взяла на себя прямые обязательства увеличить количество подписчиков на 50 тыс., подписав договор с Синицей.

Заказчица хотела взыскать с блогера 1 млн 250 тыс. грн, однако суд удовлетворил ее требования лишь частично.

Судья исследовала обстоятельства дела и выяснила, что Вероника Синица была посредницей между Алевтиной Черкашиной и другой клиенткой. Синица возбудила договор со своей клиентами и должна была уплатить штраф 250 тыс. грн.

Поэтому судья удовлетворила иск лишь в отношении суммы 250 тыс. грн в качестве возмещения материального ущерба. Относительно же 700 тыс. грн упущенной выгоды, 250 тыс. грн, выплаченных Синицей в начале, и моральной компенсации в размере 50 тыс. грн, то судья решила, что нет оснований удовлетворять эти требования.

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