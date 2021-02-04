Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок

Инстадива прекратила общаться с мужем

40-летняя американская инстадива Ким Кардашьян приняла решение порвать все связи с 43-летним рэпером Канье Уэстом. Музыкань сам дал ей понять, что не хочет сохранять отношения.

Рэпер забрал часть вещей из их с Ким общего дома в Калабасасе, штат Калифорния. Канье также прихватил свою коллекцию кроссовок, в которой насчитывается минимум 500 пар. Кардашьян дала мужу свободно распоряжаться домом и уехала с сестрами отдыхать на острова Теркс и Кайкос. «Они чувствуют, что менее драматичным будет сделать так, чтобы они не находились оба в одном доме», — рассказал инсайдер Page Six.

Ким подтвердила слова источников, обнародовав снимки из вынужденного отпуска. Американская звезда позировала в бикини с переплетением на талии. Оригинальное бикини подчеркнуло стройную фигуру Кардашьян. «Надеюсь, у вас будет прекрасный день», — обратилась к подписчикам инстадива.

Поклонники семейства Кардашьян-Уэст убедились, что супруги все ближе к тому, чтобы подать заявление на развод. Некоторые предрекают им такое затяжное расставание, как у Джоли и Питта. «Канье забрал 500 пар кроссовок и другие вещи — это серьезно», «Ким давно пора было от него уйти», «Правильно, общаться сейчас им не стоит», «Детей будут делить как Анджелина и Брэд», «Сказке конец. Жаль», — написали фанаты Ким и Канье.

Ранее «Скотч» сообщал, что 46-летняя Пенелопа Крус без лифчика шокировала фанатов.

Жена Хавьера Бардема позировала фотографу. Пенелопа распустила длинные локоны по плечам. Крус сделала макияж в коричневых тонах, а губы подчеркнула помадой бледно-розового оттенка. Обладательница премии «Оскар» отказалась от бра и прикрыла пышную грудь вязаным пледом.

Читайте также: Пышнотелая блогерша рассмешила сеть пародией на снимок обнаженной модели