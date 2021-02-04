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    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок

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    40-летняя американская инстадива Ким Кардашьян вместе с 43-летним рэпером Канье Уэстом - Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    40-летняя американская инстадива Ким Кардашьян вместе с 43-летним рэпером Канье Уэстом

    Инстадива прекратила общаться с мужем

    40-летняя американская инстадива Ким Кардашьян приняла решение порвать все связи с 43-летним рэпером Канье Уэстом. Музыкань сам дал ей понять, что не хочет сохранять отношения.

    Рэпер забрал часть вещей из их с Ким общего дома в Калабасасе, штат Калифорния. Канье также прихватил свою коллекцию кроссовок, в которой насчитывается минимум 500 пар. Кардашьян дала мужу свободно распоряжаться домом и уехала с сестрами отдыхать на острова Теркс и Кайкос. «Они чувствуют, что менее драматичным будет сделать так, чтобы они не находились оба в одном доме», — рассказал инсайдер Page Six.

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    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок
    Канье Уэст съехал от Ким Кардашьян, забрав 500 пар кроссовок

    Ким подтвердила слова источников, обнародовав снимки из вынужденного отпуска. Американская звезда позировала в бикини с переплетением на талии. Оригинальное бикини подчеркнуло стройную фигуру Кардашьян. «Надеюсь, у вас будет прекрасный день», — обратилась к подписчикам инстадива.

    Поклонники семейства Кардашьян-Уэст убедились, что супруги все ближе к тому, чтобы подать заявление на развод. Некоторые предрекают им такое затяжное расставание, как у Джоли и Питта. «Канье забрал 500 пар кроссовок и другие вещи — это серьезно», «Ким давно пора было от него уйти», «Правильно, общаться сейчас им не стоит», «Детей будут делить как Анджелина и Брэд», «Сказке конец. Жаль», — написали фанаты Ким и Канье.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 46-летняя Пенелопа Крус без лифчика шокировала фанатов.

    Жена Хавьера Бардема позировала фотографу. Пенелопа распустила длинные локоны по плечам. Крус сделала макияж в коричневых тонах, а губы подчеркнула помадой бледно-розового оттенка. Обладательница премии «Оскар» отказалась от бра и прикрыла пышную грудь вязаным пледом.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес Канье Уэст
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