Рианна призналась, что ее жизнь резко изменилась из-за коронавируса

Звезда решилась на откровения

32-летняя барбадосская певица Рианна сообщила о переменах, которые с ней произошли во время самоизоляции. Для артистки, которая привыкла свободно перемещаться из одной точки мира в другую, сидеть взаперти казалось невозможным. Однако Рианна поразилась тому, насколько этот образ жизни ей полюбился.

«Это ужасно повлияло на очень многих людей и на меня тоже. Пандемия напомнила мне, что важно ценить мелочи в жизни. Я никогда не скрывала моей любви к реалити-шоу, но сейчас я полюбила их по-настоящему. Когда я смотрю их, то ложусь на кушетку и отвлекаюсь от всего происходящего. Это моя фишка — бегство от реальности. Мне нравилось заниматься мелочами, на которые у меня обычно не было времени. Например, готовить, гулять и кататься на велосипеде», — разоткровенничалась артистка.

Рианна отметила, что всегда была строга к себе и не позволяла отвлекаться от работы. Кроме того, она частично потеряла контроль над своей жизнью. Концерты, гастроли и прочие поездки до сих пор трудно спланировать из-за нестабильности эпидемиологической ситуации в мире.

«Очень важно быть добрым к самому себе. Расслабленный вечер, ленивая ночь, когда вы заказываете любимую еду — делайте, что вам нравится. Я балую себя кино и мороженым», — передает слова барбадосской звезды Daily Mail.

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