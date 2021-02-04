Днем сражается на ринге, а ночью переодевается в женское платье. Фото самого необычного бойца MMA

Для своего альтер эго боец придумал имя Лола Пистола

41-летний боец ММА Диего Гарихо из Калифорнии, США, с 2005 года занимался боями, пока в 2012-м у него не начались проблемы со зрением. Врачи констатировали отслоение сетчатки и строго запретили парню заниматься спортом. Диего честно держался несколько лет, пока не решил вернуться на ринг в 2018 году под своим старым псевдонимом Дос Пистолас, пишет Unilad.

Парень построил успешную спортивную карьеру, его помнили как человека, который совсем не боится боли. Сколько бы его не били, Диего всегда вставал и шел в атаку. Но в такой воинственной личности скрывалось и творческое начало. Парень писал стихи и увлекался рисованием, а затем внезапно решил стать дрэг-квин. Теперь по ночам Диего густо наносил макияж, надевал откровенные женские наряды, парик и туфли на высоком каблуке, чтобы выступать на сцене.

Для своего альтер эго он придумал имя Лола Пистола. Парень считает, что такой образ является прямым продолжением его творческих стремлений. При этом Диего уверяет, что сам он гетеросексуальной ориентации, а платья его не пугают, потому что с самого детства ему не насаждали токсичную маскулинность. Парня с необычной идеей поддерживают и в дрэг-сообществе, и среди ММА-бойцов. Сейчас он совмещает две работы, хотя врачи не устают его предупреждать о расслоении сетчатки.

«После лечения зрение у поврежденного глаза вернулось, но оно уже на такое, как раньше. Сейчас доктор предупредил, что из-за боев то же самое может произойти и со вторым. Но я не готов отказаться от боев. Я обожаю сражаться, люблю это чувство, которое появляется на ринге. Ради этого я рискну остаться вообще слепым», - признался Диего Гарихо.

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