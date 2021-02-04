Известная супермодель раскрыла простой способ достичь тонкой талии (фото)

24-летняя модель поделилась своими бьюти-лайфхаками

Звезда подиумов и глянца Хейли Бибер является одной из самых востребованных героинь многих мировых брендов. Хейли обладает эффектной внешностью и стройной фигурой, которая соответствует общепринятым параметрам красоты. Ее талия — 60 см при весе 49 килограммов и росте 173 сантиметра. Жена 26-летнего канадского певца Джастина Бибера раскрыла секрет своих идеальных форм. Модель призналась, что серьезно увлеклась пилатесом.

«В детстве я занималась балетом, поэтому пилатес больше всего подходит для моего длинного туловища. Многие движения в нем напоминают танец. Думаю, именно поэтому он так мне нравится», — пояснила Бибер.

Племянница голливудского актера Алека Болдуина отметила еще одно полезное свойство пилатеса. Кроме физической силы, гибкости и осанки, по словам звезды подиумов, он отлично приводит в порядок душевное состояние.

«Упражнения — это еще один способ поддерживать мозги и тело по-настоящему здоровыми. Мне нравится пилатес и дополнительная кардионагрузка. Пару раз в неделю я хожу на тайский бокс», — сообщила модель.

Хейли также рассказала о бьюти-ритуалах, которые использует при уходе за кожей. Инстадива очищает лицо в два этапа с помощью средств на основе масла и мягкой пенки для умывания. После этого модель обычно наносит сыворотку и иногда дополняет ее увлажняющим кремом. Важным моментом в уходе за кожей супруга поп-музыканта назвала использование солнцезащитных средств.

Ранее «Скотч» показывал, как изменится тело, если 7 дней есть только яйца.

Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю варил и жарил яйца с добавления перца, соли и немного масла, а также пил только зеленый чай, рассказал он в своем YouTube-канале.