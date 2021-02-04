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    Шоу-биз

    Известная супермодель раскрыла простой способ достичь тонкой талии (фото)

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    <p>Супермодель Хейли Бибер рассказала, что помогает ей оставаться стройной</p> <div></div> - Известная супермодель раскрыла простой способ достичь тонкой талии (фото)

    Супермодель Хейли Бибер рассказала, что помогает ей оставаться стройной

    24-летняя модель поделилась своими бьюти-лайфхаками

    Звезда подиумов и глянца Хейли Бибер является одной из самых востребованных героинь многих мировых брендов. Хейли обладает эффектной внешностью и стройной фигурой, которая соответствует общепринятым параметрам красоты. Ее талия — 60 см при весе 49 килограммов и росте 173 сантиметра. Жена 26-летнего канадского певца Джастина Бибера раскрыла секрет своих идеальных форм. Модель призналась, что серьезно увлеклась пилатесом.

    «В детстве я занималась балетом, поэтому пилатес больше всего подходит для моего длинного туловища. Многие движения в нем напоминают танец. Думаю, именно поэтому он так мне нравится», — пояснила Бибер.

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    Известная супермодель раскрыла простой способ достичь тонкой талии (фото)
    Известная супермодель раскрыла простой способ достичь тонкой талии (фото)
    Известная супермодель раскрыла простой способ достичь тонкой талии (фото)
    Известная супермодель раскрыла простой способ достичь тонкой талии (фото)
    Известная супермодель раскрыла простой способ достичь тонкой талии (фото)
    Известная супермодель раскрыла простой способ достичь тонкой талии (фото)

    Племянница голливудского актера Алека Болдуина отметила еще одно полезное свойство пилатеса. Кроме физической силы, гибкости и осанки, по словам звезды подиумов, он отлично приводит в порядок душевное состояние.

    «Упражнения — это еще один способ поддерживать мозги и тело по-настоящему здоровыми. Мне нравится пилатес и дополнительная кардионагрузка. Пару раз в неделю я хожу на тайский бокс», — сообщила модель.

    Хейли также рассказала о бьюти-ритуалах, которые использует при уходе за кожей. Инстадива очищает лицо в два этапа с помощью средств на основе масла и мягкой пенки для умывания. После этого модель обычно наносит сыворотку и иногда дополняет ее увлажняющим кремом. Важным моментом в уходе за кожей супруга поп-музыканта назвала использование солнцезащитных средств.

    Ранее «Скотч» показывал, как изменится тело, если 7 дней есть только яйца.

    Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю варил и жарил яйца с добавления перца, соли и немного масла, а также пил только зеленый чай, рассказал он в своем YouTube-канале.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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