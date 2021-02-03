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    46-летняя Пенелопа Крус без лифчика шокировала фанатов (фото)

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    <p>46-летняя актриса Пенелопа Крус приняла участие в откровенной фотосессии</p> <div></div> - 46-летняя Пенелопа Крус без лифчика шокировала фанатов (фото)

    46-летняя актриса Пенелопа Крус приняла участие в откровенной фотосессии

    instagram.com/penelopecruzoficial/

    Голливудская звезда испанского происхождения продемонстрировала роскошную фигуру

    46-летняя актриса Пенелопа Крус долгое время не меняла свой имидж. Она была знойной брюнеткой с темно-каштановыми волосами. Но в ноябре прошлого года Крус решилась на бьюти-преображение. Пенелопа стала шатенкой, осветлив пряди до золотого оттенка.

    Жена Хавьера Бардема позировала фотографу. Пенелопа распустила длинные локоны по плечам. Крус сделала макияж в коричневых тонах, а губы подчеркнула помадой бледно-розового оттенка. Обладательница премии «Оскар» отказалась от бра и прикрыла пышную грудь вязаным пледом.

    instagram.com/penelopecruzoficial/
    instagram.com/penelopecruzoficial/

    Поклонники актрисы осыпали ее комплиментами. «Роскошная женщина!», «Нереальная красотка!», «Эффектная леди!», «Красивый кадр!», «Невероятная красивая Пенелопа!», «Классная фотосессия! Знойная кокетка!», «Само совершенство!», «Моя любимая звезда!», «Твое тело выглядит идеально!», «Великолепная леди!», «Райская красотка!» — отметили пользователи.

    Ранее «Скотч» сообщал, что фото обнаженной Дорофеевой попало в сеть и виноватым в этом оказался муж певицы.

    На фото запечатлено, как они с женой, певицей Дорофеевой, полностью обнаженные, вместе принимают ванну с цветами.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Пенелопа Крус шоу-бизнес
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