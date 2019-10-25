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    Шоу-биз

    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом

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    Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми - Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

    Канье напомнил, что все еще собирается стать президентом США

    В преддверии выхода своего нового альбома Jesus Is King Канье Уэст дал интервью, в котором рассказал, с какой ответственностью подошел к созданию свежих треков. Рэпер настаивал, чтобы команда, которая работала над альбомом, на время отказалась не только от всех других проектов, но и от грехопадения в виде секса до свадьбы. Сам Канье признался, что начал смотреть порно в юном возрасте, а после смерти его матери в 2007 году у него развилась зависимость от секса: «Некоторые люди топят горе в наркотиках, а я – в сексе». Сейчас образ жизни Уэста, который называет себя христианином, кардинально изменился: он устраивает воскресные службы, говорит о Боге и пытается пресечь на корню подобные вещи.

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    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом
    Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом

    Также Канье напомнил, что все еще собирается стать президентом США, уважает Трампа и по-прежнему считает себя великим: «Либералы любят искусство. А я безусловно и несомненно самый великий артист всех времен. Когда величайший артист в истории человечества надел кепку с лозунгом Make America Great Again, это сам Господь пошутил над всеми противниками Трампа. Они такие: «Нет, только не Канье!»», – со знанием дела отметил Уэст, которого долго критиковали за личные встречи с президентом и его открытую поддержку.

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    образ жизни искусство Кардашьян Канье Уэст
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