Канье Уэст запрещал заниматься добрачным сексом команде, работавшей над его новым альбомом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

Канье напомнил, что все еще собирается стать президентом США

В преддверии выхода своего нового альбома Jesus Is King Канье Уэст дал интервью, в котором рассказал, с какой ответственностью подошел к созданию свежих треков. Рэпер настаивал, чтобы команда, которая работала над альбомом, на время отказалась не только от всех других проектов, но и от грехопадения в виде секса до свадьбы. Сам Канье признался, что начал смотреть порно в юном возрасте, а после смерти его матери в 2007 году у него развилась зависимость от секса: «Некоторые люди топят горе в наркотиках, а я – в сексе». Сейчас образ жизни Уэста, который называет себя христианином, кардинально изменился: он устраивает воскресные службы, говорит о Боге и пытается пресечь на корню подобные вещи.

Также Канье напомнил, что все еще собирается стать президентом США, уважает Трампа и по-прежнему считает себя великим: «Либералы любят искусство. А я безусловно и несомненно самый великий артист всех времен. Когда величайший артист в истории человечества надел кепку с лозунгом Make America Great Again, это сам Господь пошутил над всеми противниками Трампа. Они такие: «Нет, только не Канье!»», – со знанием дела отметил Уэст, которого долго критиковали за личные встречи с президентом и его открытую поддержку.