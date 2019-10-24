Украинская пенсионерка хранила кукурузу в старинном сундуке от Louis Vuitton



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facebook.com/livekharkov

По словам экспертов, раритетный чемодан от Louis Vuitton может стоить до $1 млн.

В подсобке у пенсионерки из Змиева долгие годы стоял сундук Louis Vuitton, сделанный еще в 1880 году. Об этом сообщила и выложила фото сундука пользователь Марина Малевская.

Малевская рассказала, что пенсионерка хранила в брендовом чемодане зерна кукурузы. Малевская уверяет, что сундук оригинальный: на замках и заклепках есть фирменные надписи, а сам он выполнен в традиционном коричневом цвете со известным логотипом.

В качестве доказательства автор сделала несколько снимков сундука, сделанных с разных ракурсов.

По словам пользователя Ольги Овчинниковой, на данный момент сундук уже находится в музее истории Слобожанщины в с.Артюховка.

Модный дом Louis Vuitton - один из старейших французских Модных домов. Специализируется на производстве мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров люксового сегмента, а также ювелирных изделий. Визитной карточкой бренда являются чемоданы. Основан в 1854 году Луи Виттоном.

Джерело: facebook.com/livekharkov