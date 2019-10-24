  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Украинская пенсионерка хранила кукурузу в старинном сундуке от Louis Vuitton

    • Розсилка
    Украинская пенсионерка хранила кукурузу в старинном сундуке от Louis Vuitton
    facebook.com/livekharkov

    По словам экспертов, раритетный чемодан от Louis Vuitton может стоить до $1 млн.

    В подсобке у пенсионерки из Змиева долгие годы стоял сундук Louis Vuitton, сделанный еще в 1880 году. Об этом сообщила и выложила фото сундука пользователь Марина Малевская.

    Малевская рассказала, что пенсионерка хранила в брендовом чемодане зерна кукурузы. Малевская уверяет, что сундук оригинальный: на замках и заклепках есть фирменные надписи, а сам он выполнен в традиционном коричневом цвете со известным логотипом.

    В качестве доказательства автор сделала несколько снимков сундука, сделанных с разных ракурсов.

    По словам пользователя Ольги Овчинниковой, на данный момент сундук уже находится в музее истории Слобожанщины в с.Артюховка.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    facebook.com/livekharkov
    facebook.com/livekharkov
    facebook.com/livekharkov
    facebook.com/livekharkov
    facebook.com/livekharkov

    Модный дом Louis Vuitton - один из старейших французских Модных домов. Специализируется на производстве мужской, женской и детской одежды, обуви и аксессуаров люксового сегмента, а также ювелирных изделий. Визитной карточкой бренда являются чемоданы. Основан в 1854 году Луи Виттоном.

    Джерело: facebook.com/livekharkov

    Читайте також
    фотография искусство дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ