Кара Делевинь создала коллекцию одежды с Nasty Gal



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vogue.ua

Модель Кара Делевинь и ретейлер Nasty Gal создали совместную капсульную коллекцию одежды, предназначенную для походов на вечеринки

Кара точно знает какие образы нравятся юным девушкам, поэтому вся коллекция излучает фирменный стиль модели.

Лукбук капсульной коллекции Cara Delevigne x Nasty Gal снимали на всемирно известной студии звукозаписи Electric Lady Studios, основанной Джими Хендриксом в Нью-Йорке.

В коллекцию вошло 40 вещей. В центре внимания платья с блестящей бахромой, кожаные oversize-пиджаки, брючный костюм, состоящий из широких брюк и укороченного жакета, образы из бархата с объемными рукавам, леопардовая шуба и юбка с пайтеками.

Коллекция выполнена в духе 80-90-х годов: объемные плечи, дерзкая длина мини, маскулинные жакеты, колготки в сеточку, анималистичные и графичные принты, элементы из цепей и ремни с клепками.

Одежда рассчитана на девушек с разными типами фигур — от xs до plus-size.

Джерело: vogue.ua