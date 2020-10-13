Кайли Дженнер очаровала фанатов выдающимися формами. Фанаты предложили помощь с поддержкой бюста (фото)



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23-летняя инстадива Кайли Дженнер повеселилась на праздновании дня рождения подруги – 28-летней певицы Карди Би instagram.com/kyliejenner/

Американская модель выбрала стильный наряд для вечеринки

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», 23-летняя инстадива Кайли Дженнер, стала главной звездой вечеринки. Кайли отдала предпочтение образу, который подчеркнул достоинства ее фигуры. Молодая мама продемонстрировала его поклонникам.

Кайли надела ультракороткое платье из сверкающей тонкой ткани персикового цвета. Оно сделало акцент на пышной груди звезды, ее стройной талии и подтянутых бедрах. Инстадива была внимательна к мелочам. Она похвасталась длинными наращенными ногтями в тон наряду.

Поклонники пришли в восторг от ее аутфита. «Королева», «Тебе нужна помощь с поддержкой бюста?», «Это все для меня!», «Она потрясающая!», «Эти платье и цвет просто восхитительны», «Ты выглядишь великолепно», «Малышка, ты лучшая», - высказались фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает