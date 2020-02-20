От нее отказывались из-за «немодельной» фигуры: лучшие фото супермодели Джиджи Хадид



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По словам девушки, первым в нее поверил Жан-Поль Готье

Те, кто все-таки приглашал Хадид на свои презентации, тщательно старались скрывать ее атлетическую фигуру под одеждой

Сейчас 24-летняя Джиджи Хадид - одна из самых востребованных моделей. Она участвует почти во всех Неделях моды и представляет коллекции самых авторитетных дизайнеров. Однако так было не всегда. В самом начале своей карьеры Джиджи сталкивалась с постоянными отказами. Об этом она рассказала в новом интервью журналу i-D.

Модельные агентства и дизайнеры были против ее участия в показах, поскольку считали фигуру девушки неподходящей для этого. «У меня было тело, которое мне нравилось. Мне пришлось долго и упорно трудиться, чтобы поддерживать такую атлетическую форму. Я немного скучаю по своей прежней фигуре», - объяснила журналистам Хадид.

По ее словам, первым в нее поверил Жан-Поль Готье. «Он позволил мне выйти на подиум во время показа весенне-летней коллекции», — рассказала модель, вспоминая шоу 2015 года. Однако даже после этого многие дизайнеры по‑прежнему отказывались сотрудничать с Джиджи.